Prettig weerzien met Bastien Toma die een lichtpunt is op het Genkse middenveld

Hij was een lichtpuntje in een donkere eerste helft voor Racing Genk. Aangenaam weerzien met Bastien Toma. In veertig minuten tegen AA Gent creëerde Genk voor rust twee keer gevaar, telkens begon het bij de jonge Zwitser. Met een ‘Zidaneke’ speelde hij zich vrij en zette dan Bongonda op weg naar Bolat, maar Ngadeu stak er een teen tussen. Kort voor de rust liet hij zich uitzakken tussen de Colombiaanse verdedigers. Met één geniale baltoets speelde hij Thorstvedt vrij en drie tellen later kopte Théo Bongonda de Genkse gelijkmaker knap over Bolat binnen. Merci Toma! Die gave heeft hij, om met één tik een hele defensie uit te spelen. Doe ons een plezier en zoek op hln.be eens naar de assist van Toma in 2018 met zijn Zwitserse ex-ploeg FC Sion tegen Neuchâtel Xamax. Met één pass zette hij toen negen! verdedigers van Xamax op het verkeerde been. Aan deze Bastien Toma gaat Racing Genk nog heel veel plezier beleven, geen twijfelen aan. Het zijn moeilijke weken geweest voor de nieuwkomer. Hij moest even de resetknop induwen na die rode kaart in zijn eerste wedstrijd tegen KV Oostende. Herinner u hoe Bastien Toma twee weken schorsing kreeg voor de ongelukkige tackle op de enkel van D’Arpino. De jongen verkeerde achteraf in shock, zo erg was hij ervan aangedaan.