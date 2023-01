PORTRET. Joseph Paintsil, de Genkse snelheidstrein die sprint tegen 37 kilometer per uur, zangtalent en tweelingzus met (bijna) identieke naam heeft

Racing GenkZijn lancering door Abakar Sylla verdrong zijn uitstekende prestatie in de topper tegen Club Brugge wat naar de achtergrond. Joseph Paintsil (24), winger van Racing Genk, kan intussen toch al straffe cijfers voorleggen: zes goals en zeven assists. Wie is deze Ghanese snelheidstrein? Een portret van de man die na een verrassende niet-selectie voor het WK met Ghana afgelopen winter ook nog eens zijn vader verloor.

KIJK. Sylla werd bij razendsnelle uitbraak tegen Club Brugge getorpedeerd door Abakar Sylla

37,0 kilometer per uur. Dat is de topsnelheid die dit seizoen bij Joseph Paintsil werd gemeten. Dat is zéér rap. Niemand – zelfs Kylian Mbappé niet – was op het voorbije WK bijvoorbeeld sneller. “Die snelheid heb ik van moeder natuur gekregen”, zei hij na de 3-1-zege tegen Club. “En wat je hebt, moet je benutten.”

Op zijn 24ste komt het potentieel waarover Paintsil al die jaren bezat er ook uit. Al sinds 2018 voetbalt hij voor de huidige competitieleider. Genk troefde destijds onder meer Anderlecht en Club Brugge af en wist zo de toenmalige Ferencvaros-aanvaller te strikken.

Hij heet iemand te zijn die vertrouwen nodig heeft. De concurrentie van kleppers als Ito en Bongonda maakte het lastig, het komen en gaan van trainers hielp evenmin. Hannes Wolf zag het bijvoorbeeld niet in hem. Een uitleenbeurt aan het Turkse Ankaragucu leek een definitief afscheid in te luiden, maar Head of Football Dimitri de Condé is altijd fan van Paintsil gebleven.

Een definitieve uitgaande transfer kwam er daardoor nooit van. Al was het een keer close. Toen AZ Alkmaar in de winter van 2022 Sowah huurde van Club Brugge wilde het eigenlijk Paintsil hebben. De Condé ging op de rem staan.

Vader verloren

De categorie clubs die vandaag aan Paintsil denken, komt uit de grotere competities. Bundesliga, Premier League, … Maar een vertrek is niet aan de orde. In september verlengde hij zijn contract bij Genk nog tot de zomer van 2026.

Paintsil kent een seizoen van uitersten. Enerzijds is er zijn sportieve renaissance, anderzijds werd hij verrassend genoeg niet geselecteerd voor het WK. “Een eerste klap voor hem”, zegt zijn makelaar Tony Appiah. “Tijdens het toernooi volgde een nog grotere uppercut: hij verloor zijn vader. Heel lastig natuurlijk. Van zoiets zie je af. But he’s taking it as a man en probeert vooruit te kijken.”

“Ik heb het gevoel dat mijn vader altijd aan mijn zijde staat”, zei hij na zijn winnende goal tegen Anderlecht in de vorige ronde van de beker. “Ook vandaag was dat zo. Ik had hem voor de aftrap gevraagd om mij te helpen en dat is wat hij deed. Met dank aan God.”

Josephine

In Genk kennen ze Paintsil als een bescheiden jongen. Sommigen noemen hem zelfs verlegen. Toch zit er ook een extravert kantje aan hem. Paintsil is namelijk een zanger. In Ghana bracht hij al eens een single uit. Hij groeide ook op met Kuami Eugene, een bekende artiest in het West-Afrikaanse land. “Al van heel jonge leeftijd ben ik een groot muziekliefhebber. Ik zong op school en in de kerk. Zit in de familie. Mijn moeder is ook een zangeres en mijn broer Charles is een echt gospelgenie.”

Seth, zijn andere broer, is dan weer profvoetballer. Hij speelt bij FC Hartberg op het hoogste niveau in Oostenrijk. En nog een leuke, Joseph Paintsil heeft een tweelingzus. Haar naam: Josephine. Of zij ook zo snel als haar broer is, weten we niet.

