Piepjonge Bonsu Baah opent zijn rekening voor Genk: “Het is een speler waarvoor je naar het stadion komt”

5,2 miljoen euro telde Genk deze zomer voor Bonsu Baah neer bij Sarpsborg. Een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot zo’n 7 miljoen. Een fikse som voor een jongen die pas sinds maart, toen hij het Ghanese Shootings Stars inruilde voor de Noorse club, in Europa voetbalt. Maar Head of Football Dimitri de Condé was zo overtuigd van het potentieel van de linksbenige vleugelspits dat hij doorduwde en diens transfer vanop een waterfiets in zijn vakantiebestemming Kreta afrondde. Dat moest wel om Premier League-club Brighton te snel af te zijn.

Bonsu Baah moest lachen toen we hem met de anekdote confronteerden. “Ja, het is waar dat er een paar ploegen achter me aan zaten. Maar weet je, Genk is de ideale vervolgstap voor een jonge speler als ik. Hier geven ze talenten de kans en krijg je de tijd om door te groeien. Bovendien zat Joseph (Paintsil, red.) hier. Hij is als een grote broer geworden.”

Volledig scherm © Photo News

Paintsil stond er effectief als een grote broer naast, daar in de mixed zone. Een trotse grote broer. “Hij is mijn maatje, hé. We komen van hetzelfde land, spreken dezelfde taal. A brother needs to help a brother. Ik zeg je: Bonsu heeft zoveel kwaliteit. Het is een speler waarvoor je naar het stadion komt. Je moet hem gewoon laten doen. Let him flow. Als hij zich vrij voelt, brengt hij altijd iets. Dat zag je tegen Olympiakos al en vandaag ook weer. Het is mooi om hem te zien genieten”, zei Paintsil.

Kleinere cultuurshock

“Hij klinkt als een vader eigenlijk”, pikte Bonsu Baah zelf in. Weer met die brede, guitige glimlach. “Neen, ik heb ontzettend veel aan Joseph. Hij geeft me tips en leidt mij wat rond in de streek. Dat vergemakkelijkt mijn aanpassing, al is de cultuurshock nu minder groot dan een tijdje terug in Noorwegen.”

Voor rust zag Genk in Jan Breydel af. In de tweede helft kwam het iets beter in de match en wist het dankzij een flits van Bonsu Baah de drie punten over de streep te trekken. Nog maar net ingevallen, dolde hij met Daland om vervolgens met links uit te halen. Via de paal en de rug van Warleson ging de bal in doel. “De ref gaf me de goal niet, maar voor mij telt dit is als mijn goal. Ach, ik ben ook gewoon blij dat ik belangrijk was voor mijn ploeg. Dit was een lastige match voor ons, na een lastige week. Wouter Vrancken vroeg doelgerichtheid en sprints van mij. Hij gelooft in me – dat voel ik. Ik had niet verwacht nu al zoveel te spelen, maar het doet uiteraard veel deugd.”

Volledig scherm © Photo News

Paintsil dacht er hetzelfde over. Hij besefte dat het na de Champions League-uitschakeling tegen Servette en de verliespartijen tegen Eupen en Olympiakos van te moeten was voor Genk. “Niet alleen voor de spelers was deze overwinning belangrijk, maar ook voor de supporters. Zij waren teleurgesteld. Ik denk dat we ze hebben laten zien dat we voor hen willen vechten en dat we samen sterker uit deze periode kunnen komen. Er zijn veel teams die in Cercle punten laten liggen. Wij konden het over de streep trekken. Het geeft vertrouwen naar donderdag toe.” Dan moet Genk in de derde voorronde van de Europa League een 1-0-achterstand tegen het Griekse Olympiakos zien goed te maken.

Nummer 90

Nog even terug naar Bonsu Baah, de man met het rugnummer 90. “Dat nummer is een ode aan mijn moeder, die in december is overleden”, legde hij uit. “Bij Sarpsborg ben ik begonnen met te dragen. Het is iets speciaals tussen haar en mij…”

Zijn doelstelling voor dit seizoen bleek even ambitieus als duidelijk. “The top of the table. Ik weet dat we het kunnen”, klonk het overtuigd. “We moeten gewoon gefocust blijven en in onszelf geloven, dan kunnen wij de titel pakken.”

Volledig scherm © Photo News