Persboycot kost Racing Genk 6.000 euro

De puike prestatie van kapitein Théo Bongonda, het kunststukje van de ingevallen Luca Oyen, de tactische ingreep van Storck op het Genkse middenveld door de schorsing van Bryan Heynen. We hadden u de visie van trainer en spelers graag gegeven, maar u zult het moeten doen met ónze woorden. Uit onvrede over de arbitrage de voorbije weken beslisten ze bij Racing Genk om gisteren geen interviews te geven voor en na de wedstrijd tegen Standard. Een beslissing die onder de aanwezige journalisten in de perszaal op weinig begrip kon rekenen. ‘Als je wilt klagen over je energiefactuur stop je toch ook niet met naar de bakker te gaan?’ De pers voelde zich geviseerd, waardoor de boodschap die Racing Genk terecht wilde meegeven haar doel een beetje voorbijschoot. De Limburgers benadrukten dat hun actie niet tegen de media gericht was, maar het was wel de manier om de in hun ogen verkeerde scheidsrechterlijke beslissingen van de voorbije weken onder de aandacht te brengen.

Volledig scherm © Photo News

Een initiatief dat Racing Genk wel 6.000 euro kost. In het mediacontract met Eleven Sports is vastgelegd dat clubs in wedstrijden met omkadering - de topmatchen dus - verplicht zijn om spelers en trainer ter beschikking te stellen. Zo wordt van de coach verwacht dat hij voor en na de wedstrijd zijn zegje doet en dat in totaal vier spelers beschikbaar zijn voor interviews. Twee tijdens de rust - eentje voor de Nederlandstalige zender en eentje voor de Franstalige - en twee na de match, opnieuw voor beide landsdelen. In z’n totaliteit gaat het dus om zes interviews. Om clubs hun contractuele verplichtingen te laten nakomen kan de Pro League ook repressief optreden. Per gemist of geweigerd interview krijgt de club in kwestie een geldboete van 1.000 euro. Aangezien Racing Genk vanmiddag dus zes interviews miste, komt de persboycot neer op een boete van 6.000 euro.

Volledig scherm © BELGA

En o ironie, Racing Genk - Standard begon zoals OHL - Genk was geëindigd, met een VAR-interventie in het nadeel van de Limburgers. Genk startte vol overgave en zag zijn aanvallende intenties al na twee minuten beloond. Muñoz vond Onuachu in de zestien, die torende logischerwijs boven iedereen uit en kopte de vroege voorsprong voorbij Bodart. In Tubeke haalde Bram Van Driessche zijn geodriehoek boven, trok de buitenspellijn en concludeerde dat Onuachu een paar centimeter buitenspel stond. Het Genks feestje ging terecht niet door. De Genkse persboycot zorgde ervoor dat elke beslissing van Verboomen fel gecontesteerd werd, die sfeer creëer je dan natuurlijk bij je achterban. De man in het oranje hield het hoofd koel, al zagen ze bij de Rouches wel reden tot klagen. Théo Bongonda zette Genk met de rust in zicht op voorsprong na een knappe aanval via Thorstvedt en Trésor. Standard mopperde over voorafgaandelijk hands van Hrosovsky, maar hun beklag haalde niks uit. Hrosovsky had net daarvoor al een gele kaart gekregen. Stel je voor dat die goal afgekeurd werd en Hrosovsky in de plaats daarvan door toedoen van de VAR zijn tweede geel had gekregen. De gevolgen waren - met enige zin voor overdrijving - niet te overzien geweest.

Volledig scherm © BELGA

Racing Genk startte de partij met de intensiteit van een play-off match. Niet dat de mannen van Storck weinig keuze hebben, vanaf nu is het elke match ‘do or die’. Door de schorsing van Bryan Heynen moest Storck sleutelen aan de fysionomie van zijn middenveld. Thorstvedt en Trésor konden zich offensief uitleven en drukte Standard met de rug tegen de muur. Enige minpunt bij de thuisploeg, de dominantie werd niet gekoppeld aan rendement. Ito had vijf assists op zijn naam kunnen hebben, maar het ontbrak Genk telkens aan koelbloedigheid in de zestien.

Op het einde van de eerste helft en het begin van de tweede was die er wel. De sterke Théo Bongonda en Gouden Schoen Onuachu hielden het sprankeltje Genkse hoop op de Champions Play-Offs in leven. Meteen het einde van een zonnige wintermiddag met een logische en verdiende winnaar. Woensdag komt KV Mechelen op bezoek, donderdag leest u opnieuw de mening van trainer en spelers. Beloofd.

Volledig scherm © BELGA