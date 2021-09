Paul Onuachu tekent nieuwe verbintenis tot 2024 bij Racing Genk

Racing Genk Ook volksfeest in Genk: honderden supporters wachten spelersbus op en vieren met Bengaals vuur

24 mei Niet alleen in Brugge, maar ook in Genk voltrok zich gisteren een waar volksfeest. Enkele honderden uitzinnige supporters wachtten de spelersbus op aan de Luminus Arena om het knalseizoen van hun ploeg te vieren - Genk won de beker en werd tweede na sterke play-offs. Bij aankomst deelden enkele spelers van Racing Genk en ook coach John van den Brom in het feestgedruis vanop een balkon. Er werd gezongen en Bengaals vuur afgestoken, van mondmaskers en afstand was ook hier geen sprake.