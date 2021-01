‘Operatie Integratie’: McKenzie en Preciado moeten Genk tactische flexibiliteit geven

Goed en snel gehandeld van Racing Genk. Terwijl veel ploegen nog volop speuren naar versterkingen is de wintermercato – inkomend, want mogelijk vertrekt Dries Wouters nog – voor de Limburgers afgesloten. Mark McKenzie en Angelo Preciado komen de Genkse defensie versterken. Zo is er snel en goed geanticipeerd op het vertrek van Joakim Maehle. Temidden van de pandemie slaagde Genk er ook nog relatief snel in om hen hier te krijgen. De Amerikaanse en Ecuadoraanse internationals arriveerden afgelopen weekend in ons land. Beide heren legden gisteren hun medische testen af, al moest Preciado wel eerst nog snel over en weer naar Roeselare voor een coronatest. Kan zoiets écht niet anders geregeld worden? Soit. Vanaf morgen, wanneer de Genkse selectie na twee vrije dagen opnieuw verzamelt, staan beide nieuwkomers een eerste keer op het oefenveld. McKenzie speelde zijn laatste wedstrijd met Philadelphia Union op 25 november, Preciado kwam met Independiente del Valle voor het laatst in actie op 21 december. Conditioneel zullen ze dus weinig of geen achterstand hebben.

Volledig scherm Angelo Preciado. © Photo News

Opnieuw naar 3-5-2

Waardoor Van den Brom meteen aan het belangrijkste werk kan beginnen: ‘operatie integratie.’ Het vers bloed moet de Nederlandse T1 van Racing Genk meer tactische flexibiliteit geven. Vooral de komst van Preciado stelt ‘VDB’ in staat om opnieuw om te schakelen naar een 3-5-2. Niet meteen de Hollandse school waarmee Van den Brom is opgegroeid, maar wel het systeem waarmee Genk zeven overwinningen op rij boekte. Sinds het vertrek van Maehle was het behelpen op rechts. In de wedstrijden die Uronen als rechter wingback speelde, toonde de Fin vooral aan dat hij géén alternatief was op die positie. Het klinkt contradictorisch voor een Nederlander, maar Van den Brom werd dus bijna verplicht om over te schakelen naar een 4-3-3. Preciado leunt qua profiel het dichtst aan bij Maehle en geeft Van den Brom de mogelijkheid om 3-5-2 te spelen. Daniel Muñoz zou op die manier ook opnieuw zijn stekje kunnen opnemen, als één van de drie centrale verdedigers. Een rol waarin ook hij de voorbije maanden groeide én een rol die hem beter ligt dan die van zuivere rechtsachter.

Volledig scherm Mark McKenzie. © Photo News

Colombianen op scherp

De komst van Mark Mckenzie moet er in de eerste plaats voor zorgen dat het duo Cuesta-Lucumi opnieuw op scherp wordt gezet. Intrinsiek misschien wel het strafte defensieve duo in de Belgische competitie, maar de Colombianen durven al wel eens te verzanden in nonchalance. McKenzie moet hen naar een hoger niveau stuwen én kan een extra wisselmogelijkheid zijn in de drukke periode die eraan komt. Begin volgend seizoen moet hij klaar zijn om een vaste waarde te worden. Want dat één van de twee – of Cuesta of Lucumi – Genk na dit seizoen zal verlaten, staat zo goed als vast.

Volledig scherm Angelo Preciado. © Photo News