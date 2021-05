Ook volksfeest in Genk: honderden supporters wachten spelersbus op en vieren met Bengaals vuur

Racing Genk Gewoon, met een koffie, lekker ontspannen ouwehoeren met John van den Brom: “Ik vind dat Bongonda wordt gezocht door de pers”

14 maart Rechttoe-rechtaan. Eerlijk. What you see is what you get. John van den Brom. Vrijdagmiddag vijfendertig minuutjes in de perszaal van Racing Genk. Lekker ontspannen over onder andere zijn prima zet, Bongonda en het duel tegen Kompany. “Zó laag als PSG ga ík nooit staan, maar...”