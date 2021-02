Ook de supporters vroegen al om uitleg, maar Van den Brom behoudt het vertrouwen (al is krediet niet eindeloos)

John van den Brom staat nog steeds aan het roer van KRC Genk. De Nederlander overleefde maandagavond het crisisberaad van de Genkse Raad van Bestuur en stond vandaag weer op het oefenveld. Maandagmiddag had Van den Brom nog een goed gesprek met technisch directeur Dimitri de Condé. Daaruit bleek ook dat er voorlopig geen reden is om te twijfelen aan de synergie tussen Van den Brom en zijn spelersgroep. Dat zijn ook de signalen die wij vanuit de groep opvangen én dat was ook zichtbaar op het veld. Genk kon in elk geval geen gebrek aan inzet verweten worden. En dat is ook de boodschap die De Condé meegaf aan de leden van het bestuur die finaal over het lot van de coach beslissen.

De Genkse Raad van Bestuur vergaderde maandag tot in de late uurtjes over Van den Brom. De positie van de Nederlander stond ter discussie na de nederlaag tegen Beerschot van afgelopen weekend en de recente 8 op 30. De Raad van Bestuur vond het ook niet opportuun is om nog maar eens op zoek te gaan naar een nieuwe coach. Van den Brom is dit seizoen al de derde coach die aan de slag is bij Genk, na de eerder ontslagen Hannes Wolf en de zelf opgestapte Jess Thorup. Na alle pro’s en contra’s te hebben afgewogen besliste de Raad van Bestuur om Van den Brom aan boord te houden.

De spelers staan dus nog steeds achter hun coach, maar die goede relatie moet zich dringend vertalen in resultaten. Het krediet van Van den Brom is natuurlijk niet eindeloos. Er zijn niet veel trainers die één crisisberaad van de Raad van Bestuur overleven, laat staan twee. Vrijdag op Charleroi kijken zij weer met argusogen toe vanuit de tribune. Dat niemand binnen de club publiekelijk de steun voor Van den Brom wilde uitspreken is een teken aan de wand voor de precaire situatie.

Van den Brom klopte gisteren trouwens overuren, ’s avonds gaf hij tekst en uitleg aan de Genkse fans. De voltallige spelerskern was aanwezig op een onderhoud met een delegatie van de Genkse harde kern over de huidige gang van zake. Alles was coronaproof georganiseerd in de grote trainingshal achter de Luminus Arena. Zowel de spelers als de fans konden hun zegje doen en alles verliep in een constructieve sfeer.