Onze Genk-watcher over de aanstelling van Bernd Storck: “Bongonda en co weten wat ze mogen verwachten: compromissen zijn uit den boze”

‘Als jij me niet volgt, scheiden we.’ Het was de kop boven een interview met Bernd Storck in Het Laatste Nieuws, dag op dag bijna drie jaar geleden. De 58-jarige Duitser was op dat moment volop bezig met ‘operatie redding’ bij Excelsior Moeskroen. Een jaar later herhaalde hij dat kunstje nog eens bij Cercle Brugge. Storck is dus geen onbekende in België en dat was hij ook niet voor Head of Football van KRC Genk, Dimitri de Condé. De twee zaten na het kampioenenjaar in 2019 al eens rond de onderhandelingstafel. Storck was toen één van de kandidaten om Philippe Clement op te volgen, maar Genk koos uiteindelijk voor Felice Mazzu.