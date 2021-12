“Onuachu minstens maand out”

Een pijnlijke grimas en de hand die naar de bil ging. Paul Onuachu ging neer en had de ondersteunende armen van Ritchie De Laet nodig om weer recht te krabbelen, de Nigeriaan zijn ze een poosje kwijt bij Genk. “Een spierscheur”, zei coach Bernd Storck. “Uit eigen ervaring weet ik dat we hem nu zeker drie tot vier weken kwijt zijn, als het niet langer is.”

Op die manier komt ook de Africa Cup in het gedrang voor Onuachu, die gaat normaal gezien van 9 januari tot 6 februari door in Kameroen. “Ik wilde Paul al sneller naar de kant halen, maar hij zei dat alles oké was. Het is jammer dat we hem verliezen.”