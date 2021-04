Oguchi Onyewu, mentor van ‘Genkie’ McKenzie, ziet zijn poulain zich razendsnel aanpassen: “Als je zelf een land omarmt, omarmt het jou ook”

“Can I call you back? Just finishing a workout.” U hoeft er niet aan te twijfelen, ook tien jaar na zijn laatste passage in ons land, is Oguchi Onyewu nog steeds als een bezetene bezig met zijn lichaam. De ex-speler van Standard en La Louvière stampte vijf jaar geleden ‘Onyx Elite’ uit de grond, een fitnessketen met vestigingen in Washington en Richmond. In 2008 en 2009 werd hij twee keer kampioen met de Rouches en na passages door Engeland, Nederland, Portugal en Spanje sloot hij in 2017 zijn carrière af bij Philadelphia Union. Het is daar dat hij in zijn laatste seizoen de op dat moment 18-jarige Mark McKenzie onder zijn vleugels nam. De verdediger van Racing Genk, die komende maandag op OHL de geschorste Jhon Lucumi moet vervangen. McKenzie debuteerde complexloos in de topper tegen Club Brugge en zorgde er ook in de wedstrijden nadien voor dat de geplaagde Colombianen even op adem konden komen. In de play-offs en zeker volgend seizoen moet hij een echte sterkhouder worden in de Luminus Arena.