Nu kampioenenmaker Heynen terug is, draait Genk weer: “Zelfde gevoel met Van den Brom als onder Clement”

Racing Genk John van den Brom op eerste matchpers­con­fe­ren­tie sinds z’n terugkeer: “Ik voel me hier meteen thuis”

20 november Door de interlandbreak kreeg John van den Brom (54) bijna twee weken om zich in te werken bij zijn nieuwe club Racing Genk. ‘So far, so good’, lachte hij. “Ik wil mij opnieuw tonen.”