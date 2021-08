Nieuwe naam voor stadion van Racing Genk: Luminus Arena wordt Cegeka Arena

Racing Genk speelt de komende tien seizoenen z’n thuiswedstrijden in de Cegeka Arena. Dat maakten de Limburgers bekend op een persconferentie. Cegeka is een Europese aanbieder van IT-oplossingen, diensten en consultancy en was sinds de zomer van 2019 ook al sponsor van Racing Genk. Het is een bedrijf met meer dan 6.500 werknemers en vestigingen in meer dan 20 Europese steden. In 2020 behaalde Cegeka een omzet van 640 miljoen euro.

Het is niet de eerste naamswijziging van het stadion van Racing Genk. Sinds juni 2016 speelt de Limburgse fusieploeg z’n thuismatchen in de Luminus Arena, voordien was het de Cristal Arena. Genk fuseerde in 1988 en speelde vanaf 1990 in het Thyl Gheyselinckstadion. In 1999 werd de naam veranderd in het Fenixstadion. Tussen 2007 en 2016 werd het de Cristal Arena.