Niemand komt in de buurt van Genkse drieling: geen aanvalstrio zo doeltreffend en zo belangrijk als Onuachu, Ito, Bongonda

Racing Genk Hereniging met Thorup doet Onuachu boven zichzelf uitstijgen: “Ik zie de angst in de ogen van de verdedi­gers”

3 oktober ‘Reunited, and it feels so good.’ Na samen de titel te hebben behaald bij FC Midtjylland zijn Jess Thorup en Paul Onuachu (26) opnieuw herenigd bij Racing Genk. Vertrouwen en scorend vermogen maken van de Nigeriaan een gevaarlijk wapen.