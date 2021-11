Na tal van foutjes groeien twijfels rond Vandevoordt bij RC Genk, krijgt Tobe Leysen de voorkeur in beker tegen Club?

Racing Genk Dimitri de Condé krijgt nieuwe titel en heeft sportieve touwtjes nog meer in handen bij Genk: “Dit is een engagement voor het leven”

Zeg niet langer technisch directeur tegen Dimitri de Condé (46). De sportieve baas van Racing Genk gaat vanaf vandaag door het leven als ‘Head of football’. De Condé: “Het is mijn ambitie dat de jongere generatie voetbalsupporters ons binnen 20 jaar wél zal zien als een traditionele topclub. We prikkelen de clubs daarboven al even, nu moeten we daar stabiliteit in krijgen.”

