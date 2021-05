Mexicaanse linksachter Gerardo Arteaga verzorgt graag de show: “Tegen Anderlecht probeer ik opnieuw iets speciaals”

Jupiler Pro League REACTIES. Clement: “Je ziet steeds meer de automatis­men” - Van den Brom: “Deze nederlaag was onnodig”

24 januari Club-coach Philippe Clement was vooral tevreden over de mentaliteit en de kwaliteit die zijn ploeg aan de dag legde. “ Als je die twee combineert, heb je veel kans om te winnen. We begonnen fantastisch, met hoge pressing, dominantie en kansen en dan kom je ook op een goeie manier op voorsprong. Dan vind ik dat we tien, vijftien minuten te veel op safe spelen, te weinig vooruit denken en dan krijg je uit het niks twee goals binnen. Wat dan superbelangrijk is, is de reactie achteraf en daar ben ik nog het meest van alles blij om. Niemand liet het hoofd hangen, geen gedoe onderling, gewoon direct beginnen strijden om de zaak recht te zetten. ‘t Is belangrijk dat je dat kan brengen in topmatchen.”