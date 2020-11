Met decibels, triomferende keepers en... appeltaart: zo maakte kersvers T1 John van den Brom zijn intrede bij Racing Genk

De laatste spulletjes van Jess Thorup zijn uit het trainerskantoor gehaald, John van de Brom (54) zwaait sinds gisteren de scepter in de Luminus Arena. Zaterdag keek hij toe hoe Genk zonder overschot STVV opzij zette en zichzelf zo op een plekje in bovenste regionen van de ranking trakteerde. Dat betekende ook dat Van den Brom op zijn eerste officiële werkdag appeltaart kreeg toegestopt. Een ludieke gewoonte van de KRC-fans, daags na een overwinning tegen de rivalen uit de fruitstreek. De nieuwe Nederlandse coach nam de lekkernij zelf in ontvangst.

Reserven

“Ik heb enorm genoten van de fightingspirit die in heel de club en zeker in het team zit. Het belang van die wedstrijd was me meteen helemaal duidelijk. De start is goed, we staan al op een mooie positie en gaan er nu alles aan doen om daar te blijven en zelfs nog te stijgen”, zei Van den Brom tegen de fans die zo vrij waren geweest om langs de bakker te passeren om hem welkom te heten.

Dan moest er uiteraard nog getraind worden. Terwijl de tien veldspelers van de derby binnen wat uitfietsten en rekoefeningen deden, namen Olivieri en Ribeiro de negen overgebleven spelers voor hun rekening. Guy Martens werkte eerst apart met de drie keepers, die later aansloten bij de groep. Na wat passvormen, volgde een wedstrijdje op balbezit in de kleine ruimte en daar namen Van den Brom en zijn assistent Dennis Haar resoluut het commando over. De Nederlander voegde een flinke dosis energie én decibels toe aan de training. Ondanks dat het eigenlijk maar de ‘reserven’ waren, smeet hij zich verbaal helemaal.

Pompen

Bij de afwerkingsoefening op twee doelen daagde Van den Brom de keepers uit. Hij vroeg hoeveel goals ze zouden slikken bij 30 pogingen. Vukovic en co voorspelden er eerst elf en daarna tien te incasseren. “But at game speed”, eiste Vukovic. “Ik wil ze niet rustig zien aanlopen. Met hen weet je nooit, ze zouden alles doen om te winnen.” Van den Brom moest glimlachen. “Ik hoop het dat ze alles doen om te winnen”, zei de nieuwe coach. Tot jolijt van een erg aanwezige Vukovic bleven de spelers twee keer op zes goals steken waardoor ze moesten pompen. De doelmannen poseerden samen met keeperstrainer Guy Martens voor een overwinningsfoto. Nog enkele wedstrijdjes en een klein technisch circuitje later besloot de nieuwe trainersstaf dat het welletjes was. Vandaag begint voor Van den Brom het echte werk met de volledige A-kern die hij tijdens een interlandbreak grondig kan leren kennen.

