Marc Degryse ziet dat het Genk aan scorend vermogen én juiste mindset ontbreekt: “Ze mogen wat meer tanden tonen, ballen”

Marc Degryse reed gisteravond laat hoofdschuddend van de persparking in Racing Genk. Zijn analyse na de uitschakeling is even helder als hard: “Genk mist diepgang, scorend vermogen, én de mindset dat falen geen optie is.”