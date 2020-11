Marc Brys topkandidaat bij Racing Genk: akkoord met OHL-coach lijkt in de maak

Krijgt Marc Brys eindelijk zijn kans bij een topclub in België, de kans is reëel. Racing Genk hoopt Marc Brys aan te stellen als opvolger voor Jess Thorup. De onderhandelingen lopen volop. De huidige coach van OH Leuven geniet al langer veel aanzien binnen het Genks bestuur. Een paar maanden geleden kwam hij met een fel gehavend OHL nog een punt pakken op Genk.

Het is zeker niet de eerste keer dat Marc Brys aan Racing Genk wordt gelinkt. Na het ontslag van Felice Mazzu - november 2019 - was Brys een serieuze optie. Hij was op dat moment aan de slag bij STVV en onder meer voorzitter Peter Croonen was heel erg gecharmeerd door het werk van Brys. Hij leek de topprioriteit, maar de gesprekken sprongen toen af omdat Brys in zijn zog graag nog een aantal stafleden zou meebrengen. De keuze viel toen op Hannes Wolf. Die loyauteit van Brys ten op zichte van zijn assistenten - Issame Charaï en Bram Verbist - zorgden er uiteindelijk voor dat het niet tot een deal kwam. “Allez... Ik vind, als een club Brys wil, dan wil het toch de beste Brys”, zei Brys daar onlangs over in een interview. “En de beste Brys ben ik met mijn team dat ik blind vertrouw - allen top in hun onderdeel. En als ze dat niet willen, dan willen ze toch niet zo héél graag Brys.” Mogelijk zouden die twee nu wél meekomen en wordt de Genkse staf dus uitgebreid.