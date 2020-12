Maehle verlaat Genk in januari voor bedrag hoger dan 10 miljoen, Limburgers halen sowieso vervanger

Nog drie wedstrijden. Eupen – als die al niet naar januari wordt verplaatst –, KV Kortrijk en Waasland-Beveren. Nog drie wedstrijden speelt Joakim Maehle in het shirt van Racing Genk, in de wintermercato trekt de Deense international met zekerheid de deur van de Luminus Arena achter zich dicht. Begin oktober slaagde Genk er ternauwernood in om hem aan boord te houden. Tien minuten voor het verstrijken van de deadline op 5 oktober trok Genk de stekker uit de onderhandelingen met Marseille. Maehle zelf was nochtans rond met de Franse topclub. Hij had zijn familie al ingelicht over de overstap toen hij vanuit Genk een telefoontje kreeg dat de deal niet doorging. Hij ventileerde een paar keer zijn ongenoegen. Zowel op sociale media als in de Deense pers. Dat er iets gebroken was tussen hem en de club die hem in de zomer van 2017 wegplukte in Aalborg was duidelijk. Koele minnaars, de voorbije maanden. Strictly business. Maehle toonde zich professioneel genoeg om die gemiste transfer niet als excuus te gebruiken om er met z’n pet naar te gooien. Al liet hij tijdens de twee daaropvolgende interlandbreaks ook geen kans onbenut om aan te stippen dat hij zo snel mogelijk wilde vertrekken in Genk. Waar Genk in oktober nog het been stijf hield, zijn ze dat in januari niet van plan.