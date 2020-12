Maehle kan tranen amper bedwingen bij emotioneel afscheid: “Naar Genk komen was beste beslissing”

Hoe organiseer je een afscheid in coronatijden? Niet op het veld met een ruiker bloemen en een staande ovatie van een vol stadion, maar wel met een persconferentie na de wedstrijd. Racing Genk bezorgde Joakim Maehle een uniek afscheid. Nu de transfer naar Atalanta helemaal is afgerond kwam Maehle tegen Waasland-Beveren niet meer in actie. “Mentaal voelde ik me geen honderd procent om te spelen”, zei Maehle. “Maar ik wilde wel bij de groep zijn. Ik heb daarnet ook afscheid genomen, dat viel me zwaar. Ik heb hier zoveel mooie herinneringen.”

Quote Mijn dankbaar­heid voor Genk is groot, maar dit is het juiste moment om te vertrekken. Als je voelt dat alles een routine is geworden, als je voelt dat je eigenlijk alles aan 90% doet, dan moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging Joakim Maehle

Ook tijdens de persconferentie kreeg Maehle het een paar keer lastig en kon hij de tranen moeilijk bedwingen. “Ik denk dat het de eerste keer is dat we een persconferentie organiseren om afscheid te nemen van een speler”, begon algemeen directeur Erik Gerits. “Maar Joakim verdient dat, we hebben er een nieuwe ambassadeur van Racing Genk bij.” Ook technisch directeur Dimitri de Condé zwaaide met lof. “Anderhalf jaar geleden, tijdens een vakantieperiode, stonden er plots zes jonge gasten aan de hoofdingang van het stadion. Bleek dat Joakim Maehle graag eens de kleedkamer wilde tonen aan zijn maten. Trots als hij was dat hij voor Racing Genk speelde. We hebben het vaak over het DNA van de club, wel Maehle ís het DNA van Racing Genk. Een speler die gaat en blijft gaan. Wij nemen vandaag afscheid van de beste rechtsachter uit de Belgische competitie.”

Volledig scherm Joakim Maehle. © BELGA

Malinovskyi

“Ik ben blij en droevig vandaag”, zei Maehle. “Ik verlaat de club waar ik volwassen ben geworden. Ik was 19 toen ik hier in 2017 aankwam, naar Genk komen was de beste beslissing die ik genomen heb. Ik had nog maar een paar wedstrijden in het eerste elftal van Aalborg gespeeld. Ik wist zelfs nog niet wat mijn beste positie was. Als ik me vandaag klaar voel voor het volgende hoofdstuk in mijn carrière, dan is dat met dank aan Racing Genk. Ik ben kampioen geworden, ik heb Champions League gespeeld, ik ben international geworden. Mijn dankbaarheid voor Genk is groot, maar dit is het juiste moment om te vertrekken. Als je voelt dat alles een routine is geworden, als je voelt dat je eigenlijk alles aan 90% doet, dan moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging. De stap naar Atalanta is voor mij de juiste om mezelf te blijven ontwikkelen als speler en als mens.”

Bij Atalanta vervoegt Maehle zijn Genks maatje van weleer, Ruslan Malinovskyi. “Ik heb vorige week uitvoerig gepraat met Ruslan en hij was vol lof over Atalanta. En geloof mij, als er hem iets had dwars gezeten dan had hij het wel verteld. Zo kennen ze Ruslan hier. Ik vertrek morgen (maandag) voor mijn medische testen en nadien laat ik alles op mij afkomen. Er is geen winterstop in de Serie A, dus vanaf de 3 januari ben ik klaar om er in te vliegen. En tegen de supporters van Genk zeg ik dat het een eer was om voor jullie te spelen. Die titel blijft de mooiste herinnering. En niet getreurd, jullie hebben ook dit seizoen een ploeg die zal strijden voor het kampioenschap.”

