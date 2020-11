Maehle herhaalt: “Ik wil zo snel mogelijk weg uit Genk”

Net als de Rode Duivels bereiden ook de Denen zich voor op het cruciale Nations League-duel van morgen. Gisteren was het de Genkse rechtsachter Joakim Maehle die de verzamelde pers te woord stond. Op de laatste dag van de afgelopen transferperiode stond Maehle dicht bij een overgang naar Marseille. De 23-jarige Deen had een akkoord met de Franse topclub, maar in laatste instantie legde Genk het bod van 10 miljoen naast zich neer. Tot groot ongenoegen van Maehle en zijn entourage. Gisteren liet hij nogmaals verstaan in de winter absoluut te willen vertrekken in Genk.