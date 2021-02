Maarten Vandevoordt, de jongste doelman ooit in de Champions League, krijgt van ons verjaardagstaart: “Courtois of Mignolet? Doe mij maar Neuer”

Belgisch voetbal Maehle verlaat Genk in januari voor bedrag hoger dan 10 miljoen

15 december Joakim Maehle (23) is aan zijn laatste weken bezig in Genk. Dat hij in januari voor meer dan tien miljoen vertrekt staat vast. Alleen de bestemming is nog onbekend. De gesprekken met Atalanta lopen, maar ook Marseille blijft op de loer liggen.