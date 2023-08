LIVE GENK-DEMIRSPOR. Vandevoordt behoedt Genk van vroege achterstand

Demirspor-trainer Kluivert: “Fantastische én beetje treurige confrontaties met België gehad”

Genk wacht morgen in een confrontatie met het Adana Demirspor van trainer Patrick Kluivert. De oud-topspits scoorde in het verleden zijn vele goals voor onder meer Ajax, Milan, FC Barcelona en natuurlijk de Nederlandse nationale ploeg. Aan zijn confrontaties met Oranje tegen de Rode Duivels houdt hij gemengde gevoelens over. “Ik heb natuurlijk op het WK rood gepakt tegen de Rode Duivels en dat was niet zo leuk. Maar ik heb ook een hattrick tegen de Belgen gemaakt (in de memorabele 5-5 in 1999, red.) en dat was dan weer fantastisch. Die dingen liggen in het verleden. Dat is soms mooi en soms een beetje treurig, maar het is hoe het is. Ik ben vooral bezig met de wedstrijd van morgen, die heel erg belangrijk voor ons is. Genk is een goeie ploeg, en de Turkse en Belgische competitie ontlopen elkaar niet veel. Of ik Mark van Bommel om advies heb gevraagd over Genk? Neen, ik heb andere spionnen (lacht). Bij Olympiakos ken ik wel wat mensen”, aldus Kluivert. (BFA)