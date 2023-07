LIVE GENK-BURNLEY. Yira Sor trapt Genk op voorsprong na blunder van keeper Trafford

Leider Racing Genk gaat onderuit bij Standard, Vrancken en Heynen hekelen Laforge: “We verliezen van de scheids­rech­ter”

Racing Genk heeft in Luik dure punten laten liggen in de strijd om de titel. De leider ging kopje-onder tegen een feller Standard: 2-0. Philip Zinckernagel was de grote man met twee (niet onomstreden) doelpunten. De Limburgers blijven achter met een 5 op 15.