LIVE (do, 21u). Kan KRC Genk zich herpakken op bezoek bij Olympiakos?

Kiest Vrancken voor Vande­voordt of Van Crombrugge onder de lat? Gen­k-coach heeft een luxepro­bleem

Racing Genk rondde de voorbereiding zaterdag af met winst tegen het Burnley van Vincent Kompany. Morgen staat de vice-kampioen op Servette een eerste keer voor zijn waarheid, in de tweede voorronde van de Champions League. Allicht komt in Genève een totaal ander team tussen de lijnen dan in de galamatch.