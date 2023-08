LIVE (21u). Kan KRC Genk zich herpakken op bezoek bij Olympiakos?

“Ondanks concrete buitenland­se interesse”: Genk bevestigt contract­ver­len­ging van Dimitri de Condé tot 2029 (!)

Het is nu ook officieel: Head of Football Dimitri de Condé heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot medio 2029. “Dimitri is iemand met enorm veel kwaliteiten en dat is iets wat niet alleen ons is opgevallen”, aldus voorzitter Peter Croonen. “De keuze van het verstand én het hart”, noemt De Condé het zelf.