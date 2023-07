LIVE (18u30). Kompany nog eens in België: Burnley oefent tegen het Genk van bevriende coach Vrancken

JUPILER PRO LEAGUE Winteraan­winst Yira Sor helpt matig Genk aan zege: “Het waren lastige maanden voor mij”

De voorlaatste in de stand had op het veld van de leider bijna 60 procent balbezit. Het zegt alles over de moeizame avond die Genk tegen Zulte Waregem kende. Toch won Racing, dankzij zijn nieuwe aanvaller Yira Sor. “Ik scoor zelden met links, maar dit was wel een van mijn betere goals.”