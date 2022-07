Leegloop dreigt bij Genk: Reims bereid om clausule van ruim tien miljoen euro voor Ito te betalen

Heeft Junya Ito zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk al gespeeld? Voorbije zondag tegen Club Brugge was de vleugelspits niet te stoppen, maar het is nog de vraag of hij dit weekend tegen Standard nog in actie zal komen. Stade Reims heeft zich immers voor hem gemeld. De Ligue 1-club is bereid om de afkoopclausule in het contract van Ito te betalen.