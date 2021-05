Kristian Thorstvedt, uitblinker én bad boy van Racing Genk: “Nice guys winnen niks”

Racing Genk Jeugd wordt alsmaar ongeduldi­ger: waarom RC Genk op dit moment slechts negen Belgen telt

7 februari Merkwaardige vaststelling: Racing Genk, dat om 18u15 Anderlecht ontvangt, telt op dit moment maar negen Belgen in de selectie. Algemeen directeur Erik Gerits countert en wijst op het hoge aantal zelf opgeleide tieners in de selectie én de alsmaar ongeduldiger wordende jeugd. “Bij onze A-kern komen is een privilege, geen verworven recht.”