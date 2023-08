KIJK. “Je moet je emoties in de hand houden”: Vrancken ziet rode kaart Paintsil alles veranderen

KIJK. Paintsil krijgt rood voor natrappen

“Dit wordt zeker niet mijn laatste match voor Genk”, zei Joseph Paintsil op matchday -1. Wel, áls het zijn laatste geweest zou zijn, was het er één om niet snel te vergeten. De Ghanees wiste in de eerste helft de 1-0-achterstand van de heenmatch uit met een rake penalty. Weliswaar pas bij zijn tweede poging, want de eerste inzet van Paintsil was bijzonder slap en werd simpel gered door de Griekse doelman. Maar Paintsil kreeg een reddingsboei toegeworpen omdat de keeper te snel van zijn lijn was gekomen. De tweede keer faalde Paintsil niet.

Na de rust werd de winger toch nog de antiheld voor Racing Genk. Paintsil trapte na een vervelend duel na op zijn tegenstander en dat was de VAR niet ontgaan. Geel werd rood voor Paintsil, die mocht gaan douchen. Van schlemiel naar held en terug.

“We hadden de wedstrijd in handen en gaven niks weg, maar de rode kaart veranderde alles”, sakkerde Genk-coach Vrancken. “Je moet je emoties in de hand houden, zeker wanneer je voelt dat de verdediging geen problemen kent én er ruimte ligt achter hun defensie. Dit kan niet. Wat ik hem heb gezegd? Nog niets. Wat ik zal zeggen? Dat zullen we morgen (vandaag, red.) wel zien.”

KIJK. Vrancken: “Dit kan niet”

Ook onze analist Marc Degryse, co-commentator op VTM 2, was hard voor de actie van Paintsil: “Hij laat zijn ploeg in de steek.” Tegelijk begrijpt hij ook Paintsils reactie na de rode kaart allerminst. “Hij bleef maar discussiëren omdat hij het onterecht vond. Dan houdt het op, hier is geen andere uitleg voor. Dat is twéé keer dom.”

KIJK. Degryse hard voor Paintsil: “Hij laat ploeg in de steek”

Met tien man werd Genk, tot dan de betere ploeg, plots veroordeeld tot het vasthouden van de kleine voorsprong en de bijhorende verlengingen. Dat leek ook te lukken, tot Olympiakos in de 96ste minuut toesloeg. Zo wordt het de komende weken alles of niks voor Genk in de play-offs van de Conference League. Hopelijk voor de Limburgers met een bedaarde Paintsil, zegt ook Degryse. “De club moet in gesprek gaan met hem, want dit soort reacties moét Paintsil onder controle zien te krijgen.”

KIJK. Paintsil zet strafschop om bij herkansing