KIJK. Bryan Heynen kent verdict na vreselijke tackle: letsel aan enkelligamenten en meerdere weken buiten strijd

Servette-spits Enzo Crivelli pakte al in minuut drie uit met een aanslag op de enkel van Bryan Heynen. De middenvelder van RC Genk moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werden geen breuken vastgesteld, waardoor Heynen geen maanden out is. Wel kwam er donderdagavond bij een MRI-scan een letsel aan de ligamenten aan het licht. “Verwacht wordt dat onze kapitein meerdere weken buiten strijd is. Elke dag is er één teveel, maar enkele maanden zijn na verder onderzoek toch al gereduceerd tot enkele weken.”