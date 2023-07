Kiest Vrancken voor Vandevoordt of Van Crombrugge onder de lat? Genk-coach heeft een luxeprobleem

Racing Genk rondde de voorbereiding zaterdag af met winst tegen het Burnley van Vincent Kompany . Morgen staat de vice-kampioen op Servette een eerste keer voor zijn waarheid, in de tweede voorronde van de Champions League. Allicht komt in Genève een totaal ander team tussen de lijnen dan in de galamatch.

KIJK. Hendrik Van Crombrugge: “Vertrouwen getankt voor duel met Servette”

Uitkijken is het vooral naar de keeperskeuze van Wouter Vrancken. Vandevoordt of Van Crombrugge? Wie in Genève start, wordt mogelijk de titularis voor de komende maanden. Tegen Burnley begon Vandevoordt onder de lat, Van Crombrugge kwam hem halfweg aflossen.

“Ik ben heel blij dat Hendrik er nu bij is”, zei Vrancken. “Hij heeft straalt rust uit en brengt die rust ook op de verdedigers over. We hadden al veel goeie keepers, jonge keepers. Voor hen kan een ervaren leider als Van Crombrugge eveneens veel betekenen.”

Vraag is of Van Crombrugge, na zijn wedervaren in Anderlecht, zich opnieuw in een rol in de schaduw kan schikken. Kiezen voor de routinier, zou anderzijds Vandevoordt mentaal kunnen kraken - en de youngster loopt al niet over van zelfvertrouwen na het EK met de Belgische beloften dat een sof werd. Moeilijke knoop voor Vrancken, die wel meer keuzes moet maken. En dat al in de hele voorbereiding deed.

“Iedereen op heel korte tijd fysiek klaarstomen, daar kwam wel enig puzzelwerk bij te pas”, bedenkt de coach. “Geen blessures oplopen was steeds de insteek, herinner je hoe we vorig jaar zonder Paul Onuachu moesten beginnen. Daarom nam ik tegen Burnley geen risico met Heynen en Fadera, beiden met lichte kwaaltjes. Een veredeld B-elftal? Zo zie ik dat niet. In een samengebalde voorbereiding heb je veel spelers nodig. In Lissabon en nu tegen Burnley haalden we telkens een puik resultaat met een goede prestatie. Zo’n Josué Kongolo was tegen Burnley werkelijk vlekkeloos. Maar die jongen is 17, ik wil hem niet opbranden. Misschien gaat hij terug naar Jong Genk, misschien niet.”

KIJK OOK. Wouter Vrancken: “Tegen Servette is het weer money time”