John van den Brom wil zondag in schoonheid afsluiten: “Genoeg eergevoel om er vol voor te gaan”

Zoals het een gentleman betaamt, begon John van den Brom zijn persconferentie met gelukwensen voor de kersverse kampioen, Club Brugge. “Ik wil hen feliciteren met het kampioenschap”, zei hij. “Ik had het anders gehoopt, we hebben er zelf ook alles aan gedaan, maar uiteindelijk is de titel een feit voor hen.”

Maar dat betekent niet dat Racing Genk zondag het seizoen niet in schoonheid wil afsluiten. Een zege tegen de landskampioen zou de kers op een fantastische play-off taart zijn voor Genk. “Ja, die boodschap heb ik de jongens deze ochtend meteen ook meegegeven. Niet dat dat moest, hoor. Ze hebben dat eergevoel wel uit zichzelf. Wij willen het kampioenschap gewoon in schoonheid afsluiten. We hebben de beker gepakt en we zijn tweede geëindigd, ik had niet veel meer durven dromen toen ik hier bij de club ben gekomen.”

Van den Brom wil de komende seizoen van Racing Genk nog meer een club maken waar winnen voorop staat. “Dat is een proces en we hebben daar al flinke stappen in gezet, maar de echte wil om te winnen wil ik elke dag in alle geledingen van deze club voelen. We moeten altijd het hoogste nastreven. In de play-offs ben ik bijvoorbeeld elke bespreking begonnen met de tune van de Champions League. In het begin keken de spelers eens vreemd op en lachten ze, maar uiteindelijk zijn er ook gewoon vol voor gegaan. Je moet altijd het hoogst mogelijke nastreven als club. Dat moet de mindset van Racing Genk worden in de toekomst.”

Volledig scherm © BELGA