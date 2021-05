John van den Brom speecht na afloop van de wedstrijd in Anderlecht nog even voor zijn spelers en de staf: “Zondag kloppen we de kampioen!”

Het wordt geen titelduel zondag op Jan Breydel voor Racing Genk, wel eentje voor de eer. Genk zette de avond in zoals dat moest, met een (glansrijke) zege tegen Antwerp. Eens de plichtplegingen na de wedstrijd achter de rug waren trok John van den Brom zich terug in zijn trainerskabinet met de rest van zijn technische staf. Boven, op het tweede verdiep, verzamelde het bestuur en een aantal medewerkers van de club om de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge in spanning te volgen. Nooit eerder werd in de Luminus Arena zó fanatiek gesupporterd voor paars-wit. “Ja, nou reken ik echt op mijn oude vrienden”, grijnsde Van den Brom toen hij de tijdens de rust de rest van het bestuur vervoegde. De Panenka van Nmecha gaf de Genkse burger moed. Ook Kristian Thorstvedt, Patrik Hrosovsky en een paar van de Genkse jonkies schoven aan in het ‘Cristal Café’.

Uiteindelijk kreeg Racing Genk niet waar het zo vurig op hoopte, die alles of niets-wedstrijd tegen Club Brugge met de landstitel als inzet. Na het laatste fluitsignaal en met een vierende Brugse spelersgroep bedankte eerst voorzitter Peter Croonen de spelersgroep voor de geleverde prestaties. Nadien nam Van den Brom zelf het woord. “Ik ben trots dat ik coach mag zijn van deze geweldige spelersgroep en deze geweldige club”, zei de Nederlander. “We zijn lang in de running geweest voor de titel en ik denk dat we een fantastische prestatie hebben neergezet. Als staf, als groep én als hele club. Racing Genk is echt een geweldige club om voor te werken. Dit jaar is het niet gelukt om de titel te pakken, maar ik heb nú al zin om aan de voorbereiding te starten en heel België te tonen waar Racing Genk écht voor staat.”

Volledig scherm © Photo News

John van den Brom ging met zijn ploeg tot het gaatje om de druk op Club Brugge te houden, in die opdracht slaagde Genk met verve. Wat zijn groep op de mat legde tegen Antwerp was om duimen en vingers van af te likken. “Ik was aan het genieten in de laatste minuten. We zijn zowel als team als individueel op ons elan van de hele play-offs verder gegaan”, vervolgde hij. “We hebben die zo gewilde tweede plek nu in handen, klasse wat die jongens gedaan hebben, ook zij die invielen. Ze gingen gewoon door met voetballen. Zo mooi dat ook Dessers weer zijn goal meepikt. We konden ons vooraf geen beter scenario indenken.”

Thorstvedt en zijn drie goals, die zetten ook op het gezicht van Van den Brom een brede smile. “Hij heeft de bal in zijn tas gestopt. Geweldig. Die kwaliteit rond de zestien heeft hij, maar je moet ze wel nog binnen schieten. Ook onze backs, Muñoz en Arteaga, waren heel energiek. Ik haal hen er nu uit, maar als je naar Maarten kijkt, net 19 jaar, zo mooi om zien. Hij lijkt wel een veldspeler soms. De jongens gaan allemaal zo goed om met de vrijheid die ze krijgen. We hebben gewoon een geweldige groep.” Racing Genk trekt zondag als vice-kampioen naar Jan Breydel voor een match tegen de kersverse kampioen. “We gaan naar daar om te winnen hoor”, lachte Van den Brom. Racing Genk grijpt naast de landstitel, maar mag zich wel de ploeg van de play-offs noemen.

Volledig scherm © Photo News