John van den Brom: “Na Anderlecht was Genk één van de clubs in België waar ik zeker eens wilde werken”

Zeven jaar na zijn vertrek bij Anderlecht is John van den Brom terug in België. De nieuwe coach van Racing Genk werd zopas officieel voorgesteld in de Luminus Arena, waar hij een contract tot 2023 tekende. “Wat een mooie woorden. Ik word er een beetje stil van”, begon Van den Brom. Technisch directeur Dimitri de Condé had met een waslijst aan redenen opgesomd waarom Racing Genk en John van den Brom de ideale match zijn. “Hij is de trainer die bij AGOVV Dries Mertens en Nacer Chadli heeft gelanceerd. Hij heeft Europees voetbal gehaald met ADO Den Haag en Vitesse, twee challengers zoals wij dat ook zijn. Hij is kampioen geworden bij Anderlecht en nadien heeft hij vijf jaar bij AZ gewerkt, waar hij de langstzittende trainer was. Ook bij Utrecht heeft hij het maximale uit de groep gehaald. Onze ‘trackrecord’ met coaches is niet geweldig de laatste jaren, wij hopen van harte dat Van den Brom ook bij ons de langstzittende coach kan worden.”

Van den Brom: “Het is leuk om mensen op die manier over jou te horen praten. Ik ben heel blij terug in België te zijn. Toen ik bij Anderlecht vertrok waren er een paar clubs in België waar ik in de toekomst nog wel eens zou willen werken. Racing Genk was er daar één van. Dat klinkt misschien wat makkelijk omdat ik er nu ook effectief zit, maar het is echt zo. De voetbalfilosofie van deze club past bij mij. Ik heb Genk altijd geassocieerd met mooi en aanvallend voetbal. Dat is exact waar ook ik voor sta.” Zeven weken geleden, toen Genk na het ontslag van Hannes Wolf op zoek was naar een nieuwe coach, stond John van den Brom ook al hoog op het verlanglijstje. Er volgden een aantal gesprekken en Van den Brom ontving zelfs een Genkse delegatie bij hem thuis. Beide partijen hielden toen een heel goed gevoel over aan die avond. “Na het plotse vertrek van hun coach kreeg ik de vraag of ik nog geïnteresseerd was. Het antwoord was volmondig ja. Dit is het ideale moment om in te stappen. De ploeg zit in een goede flow en staat knap vierde. Ik zag passie en strijd tegen STVV, maar het voetbal kan nog beter. Daar ga ik voor zorgen, dat is mijn doel. Ik wil de mensen vermaken met mooi voetbal. Het kan nog veel beter, maar de basis is er.”