John van den Brom kwaad op Roberto Martínez: “Hij houdt zichzelf voor de gek. Dit is niet oprecht”

RC GenkTussen de loting voor de Europa League en de voorbeschouwing op het duel met Anderlecht door, kwam John van den Brom ook even terug op de keuzes van bondscoach Roberto Martínez om Théo Bongonda en Bryan Heynen niet op te nemen in de selectie van de Rode Duivels. “Wat moeten die jongens nóg meer doen?”, vroeg een ontgoochelde John van den Brom zich af.

Met Théo Bongonda en Bryan Heynen had Racing Genk twee spelers in de voorselectie van de Rode Duivels voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden, uiteindelijk haalde geen van beide de definitieve selectie. Genktrainer John van den Brom had het daar moeilijk mee. “Dat was heel ontgoochelend”, zei Van den Brom. “Wat moeten die jongens nog meer doen om daadwerkelijk een keer opgeroepen te worden? In de plaats van voor de schijn in zo’n voorselectie te zitten.”

Quote Ik ben écht ontgoo­cheld, terwijl die jongens er eigenlijk al cynisch om moeten lachen. Dat zegt genoeg en dat is best triest vind ik. John van den Brom

“Wat is het nut van die voorselectie als je bij de bekendmaking alleen maar hoort dat er keuzes worden gemaakt op basis van het constante niveau dat spelers halen. Als je dat allemaal optelt, dan zijn Heynen en Bongonda twee spelers die al héél lang op een héél hoog niveau presteren. Dan vind ik - en misschien is mijn visie wat gekleurd - dat je er als bondscoach niet mee weg kan komen, dat je zegt dat ze er dicht tegenaan zitten. Want dat zegt ie namelijk elke keer. Je moet ook eens een keer wat anders gaan verzinnen. Die voorselectie is puur voor de schijn, zei Théo letterlijk, want ik word toch nooit opgeroepen. Wat moet ik nóg meer doen, coach? Vroeg hij me.”

Heynen en Bongonda samen met Carel Eiting aan het feest tegen OH Leuven.

Met 23 goals en 11 assists in 46 wedstrijden gespreid over dit en vorig seizoen, kan Bongonda anders wel aardige statistieken voorleggen. “Kijk, het kan zijn dat Bongonda niet past in de manier van spelen van Martínez, maar zeg dát dan”, vervolgde Van den Brom. “Maar zeg dan niet elke keer dat ze er dichtbij zitten, want dat zei hij voor de definitieve selectie van het EK ook al. Daarom was ik ook echt nieuwsgierig naar deze selectie, want zo succesvol was het EK voor België nu toch ook niet. Zou hij dingen veranderen of niet? Nou, in mijn optiek heeft hij dat niet gedaan. En het klopt ook gewoon niet wat hij zegt, dat hij alleen maar spelers oproept die bij hun club constant goed presteren en het op basis daarvan ook daadwerkelijk verdienen. Dat klopt gewoon niet! En dat is niet oprecht ten opzichte van die jongens die hier bij ons elke week laten zien dat ze een meerwaarde zijn.”

Volledig scherm © BELGA

“Ik vind dat je jezelf daarmee voor de gek houdt. Daarom ben ik écht ontgoocheld, terwijl die jongens er eigenlijk al cynisch om moeten lachen. Dat zegt genoeg en dat is best triest vind ik. Dit zijn geen jongens van 18 of 19 jaar hé, dit zijn gewoon volwassen topspelers die al langer op een bepaald niveau acteren. Dan mag je daar als bondscoach toch iets anders mee omgaan vind ik.

De nieuwe spits Ike Ugbo werd ook voorgesteld, met sportief directeur Dimitri De Conde aan zijn zijde.