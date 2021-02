John van den Brom krijgt zondag herkansing met Genk tegen Anderlecht: “Het goede van de voorbije weken bovenhalen”

John van den Brom krijgt zondag een herkansing. Het eerste duel met zijn oude liefde Anderlecht ging verloren in het Astridpark. “Mij gaat het vooral om het feit dat we het gat met een rechtstreekse concurrent voor play-off 1 wel heel groot kunnen maken”, zegt Van den Brom. “We hebben een zware maand achter de rug en we behaalden niet de resultaten die ik had gehoopt, maar we liggen nog steeds op koers voor een plaats bij de eerste vier. Die moeten we de komende periode veilig stellen.” Met een 8 op 21 presteerde Genk ondermaats in de eerste maand van het jaar. “Maar zo slecht als die resultaten is de werkelijkheid niet voor mij. Enkel die tweede helft op Kortrijk was écht ondermaats, voor de rest denk ik niet dat we altijd gekregen hebben waar we recht op hadden. En daar focus je ook op naar die jongens toe, ik wil net het goede van de voorbije weken opnieuw naar boven halen. Wat dat betreft denk ik dat we een beetje in hetzelfde schuitje zitten als Anderlecht. Ook zij legden beter voetbal op de mat dan de resultaten doen vermoeden. Ze spelen herkenbaar, ze hebben goede spelers, alleen is het misschien soms een tikkeltje naïef.”