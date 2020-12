John van den Brom keert “trots” terug naar Anderlecht: “Ik ben rustiger, maar nog even eigenwijs”

Racing Genk‘Leef!’ De megahit van André Hazes Junior is toepasselijk voor de instelling waarmee John van den Brom (54) – een fan van Hazes Junior – elke ochtend wakker wordt en voor de manier waarop hij koploper Racing Genk laat voetballen. John van den Brom: always look on the bright side of life.