John van den Brom kan zich geen nieuwe misstap veroorloven: “Maar ik voel me nog gesteund”

Is het zondag ‘do or die’ voor Van den Brom op KV Mechelen? Racing Genk likt - andermaal - de wonden na de midweekse bekeruitschakeling tegen Club Brugge en kan zich in de competitie geen nieuwe misstap veroorloven. “Ja, dat kan ook niet anders”, zei Van den Brom. “Wij hebben onszelf in deze positie gebracht en dat is lastig voor een coach. Het is aan mij om er samen met de groep uit te komen. En wat er dan uiteindelijk over mijn positie zal worden beslist, dat heb ik niet in de hand. Daar wil en mag ik ook niet aan denken. Ik ben bezig om er alles aan te doen om zondag die wedstrijd te winnen, met een goede prestatie.”

Quote Ik heb wel met een aantal jongens samengeze­ten, maar we moeten ook opletten dat het geen praatgroep wordt. Wij zijn sowieso beter in voetballen dan in praten. John van den Brom

In de gesprekken die Van den Brom met de mensen van het bestuur heeft, voelt hij zich nog steeds gesteund. “Anders zat ik hier niet”, lachte Van den Brom. “In de eerste plaats gaat het bij mij om gesprekken met Dimitri de Condé, die hoor ik meermaals per dag. Wij hebben hetzelfde voor ogen en dat is samen uit deze moeilijke situatie komen. Wat anderen dan eventueel zouden beslissen, daar heb ik geen invloed op.”

Volledig scherm John van den Brom. © Photo News

Praten deed Van den Brom ook met zijn groep na de uitschakeling tegen Club Brugge. “Ik heb wel met een aantal jongens samengezeten, maar we moeten ook opletten dat het geen praatgroep wordt. Wij zijn sowieso beter in voetballen dan in praten. Dat hopen we op Mechelen te laten zien en dan hoop ik dat ook het resultaat een keertje mee zit.”

Van den Brom kan voor de verplaatsing naar Mechelen in elk geval beroep doen op Paul Onuachu. “Paul heeft getraind en is inzetbaar. Ik verwacht dat ook Bryan Heynen zal kunnen spelen en Carlos Cuesta is er ook opnieuw bij.” Doelman Tobe Leysen, die zich aan het hoofd blesseerde tegen Club, is er niet bij.

Bekijk ook: de penaltyreeks van Genk-Club in de beker