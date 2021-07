John van den Brom heeft niet de indruk dat Onuachu en co. azen op transfer: “Niemand gooit er zijn pet naar”

Racing Genk De 3-2-nederlaag tegen Club Brugge in de Supercup is doorgeslikt. Racing Genk voelt zich klaar voor de openingsmatch van de nieuwe competitie, morgen op Standard. “We kunnen beginnen met een quasi volledige groep en ik stel vast dat we momenteel sterker zijn dan vorig jaar”, aldus Genks trainer John van den Brom.

Natuurlijk had John van den Brom afgelopen weekend tegen Club nog wat werkpunten gezien en verder had hij graag ook iets later aan de competitie begonnen, maar toch start de 54-jarige Nederlander met een gezonde dosis optimisme aan het nieuwe seizoen.

“Het goede nieuws is dat we op conditioneel vlak al behoorlijk sterk staan en dat we tegen Standard over een quasi volledige kern kunnen beschikken”, vertelt Van den Brom. “Thorstvedt (nasleep van een knieblessure, red.) en Kouassi (actief op de Olympische Spelen, red.) ontbreken nog. Cuesta en Muñoz worden in de loop van donderdag terug verwacht (na interlandverplichtingen, red.). Voor de rest is iedereen inzetbaar. Lucumi (die eveneens weg was met zijn nationale ploeg, red.) pikte twee dagen geleden aan. Jhon was fysiek in orde en dus neem ik hem meteen op in de selectie.”

Quote Of ik geen schrik heb dat er eind augustus nog sterkhou­ders zouden vertrekken? Nee hoor, want dan heb ik geen leven meer. Al zal ik op 1 september wel een flesje bubbels kraken als iedereen effectief aan boord is gebleven. John van den Brom

Flesje bubbels

Van den Brom noemt Standard een “pittige opener”. Toch had de Genkse coach niet liever tegen een ‘kleinere’ ploeg begonnen. “Ik geloof sowieso al niet meer in het begrip ‘kleinere tegenstander. Matchen op 70 à 80 procent winnen, gaat zomaar niet. Standard is een mooie affiche om te openen, ook al zullen zij misschien uit zijn op revanche voor de bekerfinale en zal de terugkeer van hun publiek hen een extra stimulans geven. Makkelijk wordt het niet, maar anderzijds zijn dit soort wedstrijden ideaal om in een hoog ritme te komen. Met het oog op de Champions League-kwalificatieduels tegen Shakhtar is dat interessant.”

Blijft tot slot de vaststelling dat van de Genkse sterspelers van vorig seizoen – Ito, Bongonda, Onuachu - nog niemand weg is. “We zijn sterker geworden, want er kwamen al enkele jongens bij. Ik heb trouwens van niemand de indruk dat hij echt aast op een transfer. Niemand gooit er zijn pet naar op training of zit met zijn gedachten elders. Of ik geen schrik heb dat er eind augustus nog een paar sterkhouders zouden vertrekken? Nee hoor, want dan heb ik geen leven meer. Al zal ik op 1 september wel een flesje bubbels kraken als iedereen effectief aan boord is gebleven”, besluit Van den Brom met de glimlach.

