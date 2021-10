John van den Brom had stevig gesprek met spelers na Europese klap: “Ik schrok van de gelatenheid”

Racing GenkEr is veel gepraat gisteren in Genk. De Europese klap tegen Zagreb zinderde ook een dag later nog na. “Het mag wat zakelijker, zeker in Europa”, luidt de conclusie van John van den Brom.

“Hoe zeggen ze dat? ‘The day after the night before’.” Neen, minder dan een etmaal na de zure Europese nederlaag was John van den Brom de klap tegen Zagreb nog niet te boven. “Als je verliest ben je het liefst alleen, ik was echt niet de vrolijkste thuis”, zei hij. “Ik schrok van de gelatenheid in onze ploeg tijdens de wedstrijd. Zeker in een wedstrijd voor eigen volk, waar je je vooraf zoveel van had voorgesteld. Die opmerking maakte de groep ook tijdens de rust. Zagreb wilde veel meer winnen dan wij. Wij lieten het gebeuren en hebben er niet op gereageerd. Daar schrok ik echt van. En dat maakt dat ik nog steeds zwaar ontgoocheld ben. En ik niet alleen hoor, dit heeft ook bij de jongens diepe wonden nagelaten.”

Quote We hoeven die bal niet altijd over de lijn te dribbelen, zéker Europees. Maar dat heeft ook met het type spelers te maken dat wij hebben. Wij hebben geen ploeg die geschikt is om op de zestien te verdedigen. John van den Brom

En dus werden de zaken stevig doorgesproken in de Cegeka Arena. “Ik heb mijn gevoel laten spreken daarnet bij die jongens. Als trainer zie je en voel je dat je de wedstrijd ondergaat, maar dat je vervolgens niet in staat bent om er iets tegen te doen is echt zonde. Kijk, er moet een oorzaak zijn waarom wij zo gelaten stonden op het veld en er moet een oorzaak zijn waarom wij niet in staat waren om het om te keren. Dat is wat me op dit moment heel erg bezighoudt.”

Gesprekken

Eén van de conclusies is dat Van den Brom zijn ploeg een mentaliteitswijziging wil zien ondergaan. “De echte wil om te winnen en uit te voeren wat we vooraf hebben afgesproken. Ja, daar kan wel nog een tandje bij bij sommigen. Ze zeggen allemaal dat ze wíllen winnen, maar dan moet je dat ook uitstralen op het veld. Kijk, ik hoor ook soms dat wij naïef zouden spelen, maar dat vind ik een verkeerd woord. Het is niet dat wij constant in ondertal stonden omdat wij alleen maar aan het aanvallen waren. Dat was niet zo. De momenten waarop Zagreb gevaarlijk was, had puur met onze kwaliteiten te maken. Wat ik wel vind is dat het soms iets zakelijker mag. We hoeven die bal niet altijd over de lijn te dribbelen, zéker Europees. Maar dat heeft ook met het type spelers te maken dat wij hebben. Wij hebben geen ploeg die geschikt is om op de zestien te verdedigen.”

Van den Brom maakte van de uitlooptraining ook gebruik om een aantal individuele gesprekken te houden. “Met Thorstvedt bijvoorbeeld, die was heel erg boos gisteren. Maar dat is wel een jongen met de juiste mentaliteit. Ook met Bryan Heynen had ik een onderhoud omdat hij toch de kapitein is. En ik ga ook nog even met Maarten Vandevoordt praten.” Die net als tegen Antwerp een kostbaar foutje maakte. “De meest ervaren keepers maken fouten, dat is helemaal niet erg. Dat hoort ook bij zijn ontwikkeling, maar je moet er zelf wel iets aan doen. Ik wil hem niet naar beneden halen, want het is een ontzettend goede keeper. Ook met zijn voeten is hij heel belangrijk in het spel dat wij willen spelen. Maar er mag wat meer gif inzitten. Hij mag ook wel eens een spits voor z’n kop slaan in plaats van onder de bal door te gaan. Door de dingen te benoemen hoop ik dat de groep de juiste stappen gaat zetten.”

