John van den Brom blikt vooruit op dubbele clash met Club Brugge: “Wij moeten twee keer winnen”

Racing GenkZondag: Genk - Club. Woensdag: Genk - Club. Twee keer dezelfde wedstrijd op vier dagen, eentje in de competitie en eentje in de beker. En er zal behoorlijk wat druk op die dubbele confrontatie zitten, bij beide teams. Genk-coach John van den Brom laat er alvast geen twijfel over bestaan: “Wij moeten thuis gewoon twee keer winnen van Club.”

“Vind je het raar dat ik dat zeg?”, vraagt de Nederlander zich af. “Mij interesseert het niets hoe Brugge het nu doet. Wij zijn in de competitie in de achtervolging, dat hebben we onszelf aangedaan, dus moet je altijd winnen. Ongeacht de tegenstander. Dit keer is dat Club Brugge, die hebben hun eigen problemen. Maar die hebben wij zelf ook. Daar moeten we dus van herstellen, daar hebben we donderdag een eerste stap in gezet. Zondag volgt de volgende.”

Of Van den Brom op de hoogte is van de positie van Clement? “Ik heb niets gelezen. Maar dat is voetbal. Iemand van de staf zei het me deze morgen. En toen zei ik: ‘Als trainer ben je zo goed als je laatste wedstrijd.’ Ik vind het te gek voor woorden, gezien wat hij gepresteerd heeft in de Belgische competitie, bij veel clubs. Nu zit het even tegen, daar moet je ook niet onderuit, maar dan vind ik het heel kortzichtig om de kranten er vol mee te zetten.”

Terug over naar zondag dan. Is Van den Brom op zijn hoede voor een ‘gewond’ Club? Moet Genk voorzichtig zijn? “Ik weet niet of Club zondag gewond zal zijn. Ik denk dat Philippe woensdag ook met een voorzichtigere instelling het veld opging, en na, wat was het, een kwartier, is het al 0-3. Dus dat hoeft niet te allen tijde te zeggen dat je altijd de rijen gesloten kunt houden achterin. Je moet altijd bij jezelf blijven, bij waar je goed in bent. We zullen zeker aanvallender gaan spelen dan gisteren, dat durf ik nu wel al zeggen.”

Met vijf punten uit vijf wedstrijden maakt Genk nog steeds kans op Europese overwintering. “Maar we hebben het niet zelf meer in de hand of het Europa League of Conference League wordt. Als West Ham z’n plicht doet ... We moeten Dinamo ook niet groter maken dan ze zijn, ik vind ze ook niet zo goed dit jaar. Maar dat geldt ook voor Rapid Wien, en eigenlijk ook voor ons”, vertelt hij. De Genk-coach moet het zondag mogelijk opnieuw zonder Onuachu doen. “Het gaat beter met hem, gelukkig. Hij heeft niet getraind, hij was de enige die we misten. Voor de rest is het even afwachten, want ik weet niet of hij morgen in staat is om te trainen. Als dat niet het geval is, kan hij ook niet spelen zondag. Dus dat moeten we morgen zien. Maar de dokter heeft net gezegd dat het veel beter ging, en dat hij gelukkig ook negatief blijft testen.”