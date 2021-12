John van den Brom blijft strijdvaardig: “Ik was zondagavond echt kapot. Maar ik ga niet in een hoekje zitten”

Racing GenkJe moet het John van den Brom nageven. Positie ter discussie of niet, hij blijft strijdvaardig. Twee dagen na de mokerslag tegen Club Brugge had de Nederlander alweer al z’n moed bij elkaar geraapt. “Ik ga echt niet gewoon in een hoekje zitten.”

Alles of niks vanavond tegen Club Brugge voor John en z’n bende. Zo gaat dat in de bekercompetitie. Racing Genk kan het nare gevoel van afgelopen zondag in één keer van zich afspelen of de put waarin de Limburgers zich bevinden kan plots een diep dal worden. Een nieuwe nederlaag betekent dat KRC een definitieve streep mag trekken onder één van z’n ambities dit seizoen. Het zou Van den Brom in zeer nauwe schoentjes brengen. Het was een opvallend beeld zondag, onmiddellijk na de persconferentie. Philippe Clement trok John van den Brom dicht tegen zich aan en fluisterde hem wat in het oor. Bemoedigende woorden van de ene trainer die onder vuur lag richting de andere. “Wat Philippe precies zei zeg ik niet, maar zoiets gebeurt wel vaker hoor. Doorgaans niet in het zicht van de camera’s. We zitten allemaal in hetzelfde vak en we weten allemaal wat erbij komt kijken, met de ene collega kun je het ook gewoon beter vinden dan met de andere.”

Quote Ik weet nog niet wie speelt, Vande­voordt of Leysen. Ik weet ook niet of het nu de juiste beslissing zou zijn om Vande­voordt wat mentale rust te geven, van een keuze weet je pas achteraf of het de juiste was. John van den Brom

“We verloren wéér een wedstrijd die we niet moesten verliezen. Wij waren gewoon beter. Ik was er echt kapot van. Maar dan komt die mentaliteit van een topsporter boven bij mij. Ik ga echt niet in een hoekje zitten.”

Volledig scherm © Photo News

De moed, die zondag omsloeg in moedeloosheid, had Van den Brom gisteren alweer bij elkaar geraapt. Op een gebrek aan strijdvaardigheid zal je hem nooit kunnen betrappen. “Ik was zó teleurgesteld omdat wij wéér – en ik word echt ‘schijtziek’ van dat woord – een wedstrijd verloren die we helemaal niet moesten verliezen. Wij lopen altijd in ons eigen mes. Wij verloren niet omdat Club Brugge een fantastische wedstrijd speelde, laten we dat voorop stellen. Wij waren gewoon beter en dat is ook logisch omdat we met een man meer speelden. Maar als je het dan weer niet over de streep trekt dan is dat zo enorm frustrerend, voor de jongens maar ook voor mij. En dan zou ik liegen als ik zei dat het niets met me deed, tot een uur na de wedstrijd was ik er echt kapot van.”

“Maar dan komt ook weer die mentaliteit van een topsporter boven bij mij. En dan ga je analyseren en bekijken wat je toch weer kunt meepakken naar die volgende wedstrijd. Richting de bespreking met die jongens en richting ons plan van aanpak voor die nieuwe wedstrijd tegen Club Brugge. Het gevoel om er álles aan te doen om die volgende wedstrijd te winnen, wordt bij mij dan meteen weer aangescherpt. Ik ga echt niet in een hoekje zitten, of thuis op de bank liggen en me afvragen ‘wat kan ik nu nog doen? Zo zit ik niet in elkaar.”

Wie in doel?

Van den Brom zat intussen samen met de rest van zijn assistenten om de boel weer op scherp te zetten. “Wij zijn zeker zelfkritisch genoeg”, klinkt het. “We hoeven ook geen zes uur bij elkaar te zitten om alles uit te praten, we moeten gewoon de juiste dingen benoemen. We hebben een ruimte staf en iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid.” Die zelfkritiek ziet Van den Brom ook terug in zijn groep. “Die jongens weten heus wel wanneer ze een foutje dan wel een cruciale fout hebben gemaakt. Hrosovsky gaf dat toe na Beerschot en na zondag had ook Muñoz genoeg persoonlijkheid om aan te geven dat hij in de fout was gegaan. We communiceren daar openlijk over, dat moet ook. Wees gerust, de chemie tussen mij en de jongens is intact.”

Doelman Maarten Vandevoordt was nog zo’n speler die na Brugge de wind van voren kreeg, Van den Brom wilde gisteren liever niet verder ingaan op de situatie. “Ik weet nog niet wie speelt, Vandevoordt of Leysen. Ik weet ook niet of het nu de juiste beslissing zou zijn om Vandevoordt wat mentale rust te geven, van een keuze weet je pas achteraf of het de juiste was.”

Intussen neemt de druk op Van den Brom natuurlijk alleen maar toe, maar de Genkse T1 heeft niet het gevoel dat die verlammend werkt. “Druk is er altijd. Ook als je zes wedstrijden na elkaar wint, leg je jezelf de druk op om ook die zevende te winnen. Negatieve druk verschilt voor mij niet echt van positieve druk, het ligt er gewoon aan hoe je er zelf mee omgaat. En ik kan op dat vlak echt wel wat hebben hoor. Kijk, wij zijn met veel ambities op drie fronten aan het seizoen begonnen. En ondanks de mindere periode liggen die ambities nog niet in de prullenmand. Deze wedstrijd is een geweldige affiche tegen een ploeg die net als wij ambiëren om die beker te winnen.”

Lees ook.

Volledig scherm © BELGA