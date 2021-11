John van den Brom blijft strijdvaardig: “Ik ga niet in een hoekje zitten”

Van een revanche wil John van den Brom niet spreken. “Ik ben sowieso niet persoon die denkt in termen van revanche. Maar ik merk wel dat er veel strijdvaardigheid zit in deze groep en dat zou ik graag op het veld zien. Want ik word ‘schijtziek’ van het feit dat wij wedstrijden weggeven die we eigenlijk zouden moeten winnen. We verloren niet van Brugge omdat zij fantastisch waren, want we waren beter. Alleen bleven we andermaal met lege handen achter en dat is heel frustrerend. Maar ik ga niet in een hoekje zitten hoor.”

De Nederlandse coach hoopt dat individuele fouten eindelijk een keertje achterwege blijven. “Hrosovsky draait om z’n as en is Vanaken kwijt, Preciado glijdt uit waardoor Lang de 2-2 maakt en Muñoz verliest Ricca uit het oog. Die dingen moeten er wel uit, maar dat gaat er enkel uit als je het blijft benoemen. In de zestien moeten we echt beter verdedigen, dat is duidelijk.” Over zijn basisploeg wilde Van den Brom weinig kwijt. “Het programma waarin we zitten verplicht mij om verder te rouleren, maar ik ben er nog niet uit wie zal spelen.”

Oók niet over wie in doel staat. Mogelijk krijgt Tobe Leysen de voorkeur op Maarten Vandevoordt. “Je weet pas achteraf of de keuze die je gemaakt hebt ook de juiste was. Soms is het goed om spelers rust te gunnen, omdat ze er fysiek wat doorheen zitten. Maar het mentale speelt een rol, zeker bij een doelman. Ik ga alles nog eens rustig op een rijtje zetten en bespreken met mijn staf.”

Genk heeft nog steeds de ambities om drie fronten een rol van betekenis te spelen. Ondanks hun mindere periode hoeven die ambities - nog - niet bijgesteld te worden. Al is het tegen Club Brugge in de 1/8ste finale van de beker natuurlijk wel alles of niets. “Voorlopig ligt er nog niets in de prullenbak, dat klopt”, lacht Van den Brom. “Voor mij is het elke wedstrijd alles of niets hoor, dit is gewoon een hele mooie affiche tegen een concurrent die ook de beker van België kan winnen.” Paul Onuachu trainde vandaag opnieuw mee en komt morgen opnieuw in aanmerking voor een basisplaats.

