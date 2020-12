John van den Brom: “Anderlecht brengt je verder in het voetbal en in het leven. Ik ben trots dat ik er trainer was”

Racing Genk‘Leef!’ De megahit van André Hazes Junior is toepasselijk voor de instelling waarmee John van den Brom (54), een fan van Hazes Junior, elke ochtend wakker wordt en voor de manier waarop hij koploper Racing Genk laat voetballen. John van den Brom: always look on the bright side of life.