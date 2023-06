“Je maakt mij niet wijs dat Noa Lang al aan vakantie denkt”: Genk-voorzitter Croonen gelooft volop in titel én Brugse objectiviteit

Het geloof in een nieuwe titel bij Genk-voorzitter Peter Croonen is groot. Zondag ontvangen de Limburgers leider Antwerp in eigen huis. Op de open training blikte hij al eens vooruit naar de spannende slotspeeldag. “Club Brugge zal zich zeker willen bewijzen.”

Twee keer winst, twee keer verlies en één gelijkspel. De resultaten van Racing Genk in de Champions’ play-offs waren tot nu toe wisselvallig. De Limburgers sloten de reguliere competitie af als leider, maar zagen Union en Antwerp al snel langszij komen. “Het had misschien net iets meer mogen zijn in de play-offs”, vertelt voorzitter Peter Croonen. “Maar het is nu niet zo. Dus het heeft niet veel zin om daar lang bij stil te staan. We moeten onze hoofden nu helemaal leegmaken en vol voor die laatste match gaan.”

Door het gelijkspel van Antwerp krijgen de Genkenaren nog een kans op de titel. Op de slotspeeldag ontvangen ze de leider uit Antwerpen in eigen huis. Het geloof bij Peter Croonen is groot. “In mijn hoofd spelen we kampioen. Als je aan iedereen op de club zou vragen of we kampioen worden, zeggen ze allemaal volmondig ja.”

Club Brugge als scherprechter

De rol van Club Brugge in de play-offs leek al snel uit te draaien op een bijrol. Maar met een overwinning tegen Antwerp konden de Bruggelingen hun stempel toch drukken. Zondag staat er niets meer op het spel voor hen, maar Croonen gelooft niet dat ze de winst cadeau zullen doen aan Union. “Iedereen is topsporter, ook bij Brugge. Als een voetballer op een plein komt waar hij het verschil kan maken, zal hij dat doen. Je maakt mij niet wijs dat Noa Lang het veld op zal stappen met de vakantie in zijn achterhoofd. Club zal bewijzen dat ze de scherprechter van deze competitie kunnen zijn. Daar heb ik veel vertrouwen in.”

“Wij kunnen alleen maar winnen en daarna zien we wel wat ons dat oplevert. Dat moet de mindset zijn”, sluit Croonen af.

