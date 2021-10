Ito verlengt tot 2024 bij Genk

Na Onuachu en Lucumi heeft nu ook Junya Ito een nieuw contract ondertekend bij Racing Genk. De Japanner heeft tot 2024 zijn lot verbonden aan de Limburgse club. Voor Ito is het al de tweede verlenging op twee jaar bij Genk. Ito kwam in januari 2019 over van zijn Japanse club Kashiwa Reysol, Genk huurde de Japanse international in eerste instantie voor anderhalf jaar seizoen. In maart van 2020 werd de optie gelicht en tekende Ito een verlenging tot 2023. Zo had hij een belangrijk aandeel in de Genkse landstitel van 2019. In 110 wedstrijden scoorden Ito 22 doelpunten en gaf hij 33 assists. In de zomer was er Russische interesse voor Ito, maar hij verkoos om bij Genk te blijven. Daarvoor is hij nu beloond met een nieuw en verbeterd contract.