INTERVIEW. Peter Croonen verkiest bekerwinst boven CL-vetpotten: “Het zijn trofeeën die het succes van een club bepalen”

Racing Genk Danny Vukovic sluit een terugkeer naar Europa niet uit: “Ik heb al verschil­len­de aanbiedin­gen op zak”

26 maart Nog tien dagen. Zolang moet Danny Vukovic nog in quarantaine blijven in een hotel in Sydney vooraleer hij eindelijk herenigd wordt met zijn gezin. De 35-jarige - morgen blaast hij 36 kaarsjes uit - ex-doelman van Racing Genk blikt met veel trots terug op zijn avontuur in België, maar wil zijn handschoenen nog niet aan de haak hangen. “Ik ga zeker door tot het WK in Qatar.”