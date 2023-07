INTERVIEW. Genk-spits Tolu Arokodare: “Onuachu? Er mogen nog tien spitsen komen, ik moet maar zorgen dat ik nummer één blijf”

Onrustwek­ken­de passage in jaarreke­ning Racing Genk: fiscus laat club niet los en vordert al 39,4 (!) miljoen euro belasting

Racing Genk is de enige eersteklasser in het Belgische voetbal die nog georganiseerd is als een vzw en betaalt zo geen vennootschapsbelasting. De fiscus is het daar niet mee eens en vordert nu al 39,4 miljoen euro voor vijf seizoenen, zo schrijft ‘De Morgen’. De Limburgse club betwist de aanslagen.